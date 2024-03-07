Чтобы не уступать конкурентам, которые тоже не стоят на месте.

Южнокорейская компания SK hynix является пионером производства памяти типа HBM, вместе с AMD они начали применять её в серийных видеокартах ещё в 2013 году, но лишь получив контракт на поставку подобной памяти для нужд NVIDIA в 2019 году, компания получила уверенность с своей способности развивать данное направление бизнеса и превратить его в источник серьёзных доходов. Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей SK hynix сообщает, что в текущем году компания вложит $1 млрд в расширение предприятий по упаковке памяти типа HBM на территории Южной Кореи.

реклама

Источник изображения: SK hynix

Полную сумму капитальных затрат на текущий год SK hynix не раскрывает, но сторонние аналитики считают, что она достигнет $10,5 млрд. Другими словами, десятую часть этих средств SK hynix постарается вложить в расширение мощностей по тестированию и упаковке чипов HBM на территории Южной Кореи. Поскольку компания рассчитывает вложить несколько миллиардов долларов в подобный проект на территории США, в серьёзности намерений SK hynix по сохранению за собой лидирующих позиций на рынке памяти этого типа сомневаться не приходится.