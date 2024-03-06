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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital определилась, кто возглавит классический бизнес компании после разделения во втором полугодии
Им станет действующий исполнительный вице-президент компании.

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В конце октября прошлого года американская компания Western Digital приняла решение отделить ко второй половине текущего года бизнес по производству твердотельной памяти, который пыталась интегрировать с 2016 года после покупки SanDisk за $19 млрд. В прошлом году компания пыталась поглотить ещё одного производителя твердотельной памяти — Kioxia, но крупный инвестор и конкурент последней в лице SK hynix не позволил этим планам состояться, после чего и было принято решение разделить Western Digital на две независимые компании.

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Источник изображения: Stanley Black & Decker

На этой неделе руководство пока ещё единой Western Digital сообщило, что подготовка к реструктуризации идёт полным ходом. Во всех 18 странах присутствия компании уже создаются раздельные структуры, которые будут управлять бизнесом двух будущих компаний, переоформляются контракты с клиентами и партнёрами, перестраиваются логистические цепочки и бизнес-процессы. Готовятся документы для согласования с государственными органами — благо, с американскими антимонопольщиками согласовывать будущую реструктуризацию не нужно.

Действующий генеральный директор Western Digital Дэвид Геклер (David Goeckeler) сообщил, что уже выбрал кандидата на пост одной из компаний, которая после разделения бизнеса продолжит выпускать жёсткие диски. Им стал работающий на посту исполнительного вице-президента WD по глобальным операциям с 2020 года Ирвинг Тань (Irving Tan). Прочие назначения на руководящие посты будут сделаны ближе к моменту разделения компании, который намечен на второе полугодие.

#hdd #жёсткие диски #western digital #реструктуризация
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