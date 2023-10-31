После того, как не удалось купить компанию Kioxia.

Вчера корпорация Western Digital не только отчиталась о результатах фискального квартала, но и объявила о намерениях во второй половине следующего года завершить реструктуризацию бизнеса, подразумевающую разделение на две независимые компании, которые сохранят публичный статус. Унаследованный от SanDisk бизнес по выпуску твердотельной памяти будет функционировать самостоятельно, а классический бизнес по выпуску жёстких дисков сосредоточится на хранилищах данных для облачного сегмента.

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Источник изображения: Western Digital

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Действующие акционеры Western Digital, как можно понять из пресс-релиза на сайте производителя, получат акции обеих компаний, образованных после завершения реструктуризации. Обе компании будут публичными, но под какими наименованиями будут обращаться на бирже их акции, пока не уточняется. Как признался генеральный директор Дэвид Геклер (David Goeckeler), руководство компании и совет директоров до последнего времени рассматривали и другие стратегические альтернативы, но и за существующих в данный момент ограничений были вынуждены рассмотреть запасной план действий, который и предусматривает разделение бизнеса на две части. Более того, соответствующие подразделения WD уже на протяжении некоторого времени функционируют достаточно независимо, поэтому к предстоящему разделению они отчасти готовы. Время для реструктуризации в WD считают удачным, поскольку в следующем году прогнозируется подъём как на рынке твердотельной памяти, так и жёстких дисков.