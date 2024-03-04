Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Технология нанопечати может найти применение при производстве микросхем памяти
В этом убеждены представители Micron.

реклама

Японская компания Canon уже готова поставлять клиентам оборудование для нанопечати чипов, которое при в десять раз меньшей стоимости по сравнению с литографическими сканерами ASML позволяет обеспечивать разрешающую способность, сопоставимую с параметрами 5-нм техпроцесса.

реклама

Источник изображения: Canon

На прошлой неделе представители Micron Technology заявили, что технология нанопечати может быть использована при производстве отдельных слоёв микросхем DRAM. С одной стороны, изготавливать эти слои методом нанопечати можно дешевле, а с другой стороны, технология обеспечивает более высокое разрешение по сравнению с оптической литографией. Тем более, что требования к точности позиционирования в этом случае не так высоки, как при производстве слоёв памяти классическим методом. В отличие от оптической литографии, метод нанопечати не накладывает ограничения на геометрическую форму воспроизводимых элементов, что также позволяет использовать новый тип оборудования при производстве микросхем памяти.

#полупроводники #литографическое производство #micron #canon
+
Написать комментарий (0)
Китайская SMIC начинает активнее расширять производство чипов в условиях санкций США
Из-за экспансии HBM3 у SK hynix осталось меньше денег на расширение производства NAND
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
32
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
58
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
27
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
26
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
14
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
21
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
3

Сейчас обсуждают

Игорь Корн
09:33
Это не аналог, это убийца :)
США тестирует ударный БПЛА XQ-58 Valkyrie - аналог российского С-70 "Охотник"
glavhyilo
09:12
львовскую область не бусь только оставят от украины.Каждую кручёную жопу,щас провернут.
МИД Турции считает, что Россия и Украина достигли предела в территориальных изменениях военным путём
AndyNebula
09:11
Посмотрел по рекомендации. Мне понравилось. Чуть-чуть "ДжонУиковсти" не портит. Игра актрисы великолепна. Твисты несколько предсказуемы, но их несколько и они все-таки хороши.
Сериал "Во имя мести" (Мое имя/My Name) 18+
daem0ns
09:10
бедная бандера, шлем VR ему не настроить, це зрада и нихрена не перемога!!! хе-хе читай дурак ещё раз >>> запрещающий популяризацию VPN-сервисов, который предполагает ограничение доступа к материал...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
Алексей Повшал
09:10
Ну, про Чимбу ты не прав. Вряд ли ему что-то от Microsoft перепадает, он просто не далёкий, упертый кнопкодав, считающий себя экспертом во многих областях.
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
inchaos75
09:08
Тут можно сравнить закупку 1 гелентваген или 10 УАЗ патриот для армии, что выгодней? Да, со всеми наворотами и современными плюшками Армата дороговата, и когда требуется огневая мощь и быстро и как мо...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
mo3ulla
09:06
смысл проекта армата вовсе не в полной замене т90 . они оба останутся в строю . ниша т14 это элитные части . которые чаще всего стоят в резерве и для специальных случаев. для всех остальных случаев ...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Кирилл Романов
09:04
когда разрабы начнут вменяемую трассировку делать, тогда будет смысл, а так разговоры ни о чем, даже колонизация плутона пока разумнее выглядит
Techspot: видеокарты AMD RDNA 4 не догонят решения NVIDIA в трассировке лучей
Bearcub
09:02
нахрюк опять лепит пэрэмогу. Ну ну.
CNN: Спикер Джонсон вынесет на голосование проект о помощи Украине под угрозой своего отстранения
Кирилл Романов
09:02
нет, не правильно, они гонятся и не за тем, игры еще не скоро предоставят трассировку вменяемую + она есть почти только у крупных компаний и то далеко не везде (на счет аа и ниже проектов не скажу, но...
Techspot: видеокарты AMD RDNA 4 не догонят решения NVIDIA в трассировке лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем