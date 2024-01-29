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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году Canon начнёт поставлять оборудование для печати 5-нм чипов, которое будет в 10 раз дешевле аналогов ASML
А ещё оно не будет попадать под американские санкции в отношении Китая.

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По информации Financial Times, японская компания Canon уже в этом году начнёт выводить на рынок оборудование для нанопечати чипов, которое она разрабатывала более 15 лет. Уже сейчас клиентам доступны решения, позволяющие создавать 5-нм чипы, причём такое оборудование Canon оказывается в десять раз дешевле аналогов ASML, которые могут стоить по $150 млн за одну систему и больше. Японский поставщик считает, что подобная технология сможет стать жизнеспособной альтернативой EUV-литографии.

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Источник изображения: Canon, Nandout

С точки зрения размещения технологического оборудования на предприятиях клиентов, как поясняют представители Canon, технология нанопечати не предусматривает существенных изменений, просто необходимо будет добавить некоторое количество вспомогательного оборудования. В отличие от EUV-литографии, технология нанопечати Canon позволяет расходовать до десяти раз меньше электроэнергии. Уровень выхода годных чипов тоже не является проблемой, как утверждают в Canon. В дальнейшем компания также рассчитывает предложить и оборудование для нанопечати 2-нм чипов. Впрочем, пока такую технологию планируется применять в основном для производства чипов памяти типа 3D NAND, которая обладает более простой структурой.

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Под санкции США в отношении Китая оборудование Canon не попадает, но собственные ограничения Японии могут стать для экспорта в этом направлении не менее серьёзным препятствием. Вести бизнес с китайскими клиентами японским компаниям формально было бы выгодно, но политические факторы в этой сфере в последнее время берут верх.

#полупроводники #литографическое производство #asml #canon
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