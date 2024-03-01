Спрос превышает возможности компании в разы.

Как поясняет Barron’s, квартальный отчёт Dell Technologies оказался несколько противоречивым с точки зрения реакции фондового рынка, хотя скачку котировок почти на 20% наверняка способствовала и новость об увеличении дивидендов на то же количество процентов.

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Источник изображения: NVIDIA

Из вырученных Dell в минувшем квартале $22,3 млрд только $9,3 млрд пришлись на инфраструктурные решения, включая серверы для систем искусственного интеллекта, тогда как клиентские системы обеспечили компании $11,7 млрд выручки. В последнем случае она снизилась не только в годовом сравнении на 12%, но и последовательно на 5%. В инфраструктурном сегменте выручка сократилась год к году на 6%, но выросла последовательно на 10%, но инвесторов больше всего вдохновила динамика роста спроса на серверные системы с поддержкой искусственного интеллекта.

Хотя Dell в прошлом квартале выручила всего $800 млн от их реализации, она располагала по состоянию на начало февраля заказами на сумму $2,9 млрд. В течение прошлого квартала портфель заказов вырос с $1,6 млрд, и сейчас руководство Dell утверждает, что клиенты могли бы купить в разы больше серверов для ИИ, если бы не дефицит ускорителей NVIDIA H100, который ограничивает масштабирование производства таких систем. Зато спрос на ускорители AMD Instinct серии MI300 на этом фоне тоже растёт уверенными темпами. К слову, представители Dell всё же признают, что ситуация с доступностью ускорителей NVIDIA H100 постепенно улучшается.

На рынке ПК по итогам текущего фискального года Dell рассчитывает столкнуться с незначительным снижением выручки, а вот в серверном сегменте ожидает роста выручки в среднем на 15%. Итого по итогам периода компания рассчитывает выручить от $91 до $95 млрд. Описание ситуации в серверном сегменте способствовало росту курса акций Dell почти на 20% после завершения основной торговой сессии в США.