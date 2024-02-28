Всё на нём слишком сложно.

Конкурентную угрозу, исходящую от экспансии китайских электромобилей, прекрасно осознают производители не только в Европе, но и в США, но интервью главы американского представительства BYD Стеллы Ли (Stella Li) изданию Yahoo Finance позволяет понять, что в силу ряда причин рынок электромобилей США пока не привлекает этого китайского автопроизводителя.

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Источник изображения: BYD

BYD действительно скоро объявит об открытии предприятия в Мексике, на котором будут собираться электромобили, но они будут поставляться преимущественно на внутренний рынок этой страны. Планов по экспорту машин мексиканской сборки в США у компании нет.

По словам руководительницы американского представительства BYD, рынок электромобилей США слишком сложен и развивается недостаточно высокими темпами. У американских политиков нет чёткого представления о мерах поддержки рынка электромобилей, это сбивает с толку покупателей, как считает Стелла Ли, а потому продажи машин на электротяге растут не так активно, как на других региональных рынках. Автопроизводители в США тоже не спешат вкладываться в выпуск электромобилей, и всё это делает местный рынок непривлекательным для BYD в его нынешнем виде. На китайском первичном рынке доля электромобилей уже достигла 35%, а вот в США она едва приблизилась к 7%. По мнению главы американского представительства BYD, автопроизводители нередко преувеличивают конкурентную угрозу, исходящую от китайских поставщиков.