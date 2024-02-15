Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ford прекрасно осознаёт угрозу, исходящую от китайских электромобилей
Их производители уже превосходят американских конкурентов на технологическом уровне, как признают представители Ford.

реклама

Знакомство европейских автопроизводителей с новинками китайского рынка уже привело к появлению у местных властей озабоченности по поводу угрозы острой конкуренции с электромобилями из Поднебесной. Как поясняет Bloomberg, подобная мысль посетила и операционного директора «электромобильного» подразделения американской Ford Motor Марина Гьяю (Marin Gjaja), который назвал недорогие электромобили китайского производства «колоссальной стратегической угрозой», рано или поздно способной достичь берегов США.

реклама

Источник изображения: BYD

К нашествию китайских электромобилей, по мнению представителя Ford, лучше готовиться заранее. Осознание реальности этой угрозы было усилено появлением информации о намерениях китайской компании BYD построить предприятие по производству электромобилей в Мексике, запуск которого позволит производителю минимизировать расходы при поставках машин на рынок США.

Генеральный директор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley) на днях признался, что компания в условиях повышенной секретности разрабатывает новую платформу для создания недорогих электромобилей, которая позволила бы американскому старожилу рынка успешно конкурировать не только с китайскими компаниями, но и с Tesla, которая свою более доступную модель собирается выпускать в той же Мексике, а также в Техасе. Операционный директор «электрического» подразделения Ford признал, что китайские компании «уже превзошли нас в этой технологии». По его словам, если сейчас не заниматься профильными разработками, то в будущем Ford может перестать существовать как компания.

#электромобили #ford #byd
+
Написать комментарий (0)
В прошлом году не более 30% китайских автопроизводителей достигли поставленных целей
Шеф-дизайнер Porsche не исключает возможности выпуска минивэна этой марки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
33
Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
10
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
3
Как долго человечество воюет само с собой
+
США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана
+
На фоне угрозы конфликта с Китаем, США заявили о планах реорганизации своих ВВС
6

Сейчас обсуждают

jsth
12:17
*Да неужто*
В США насторожены «серьёзной угрозой в космосе» со стороны России
Alex_023
12:16
Ты думаешь что только наши умеют делать мониторы Lightcom с чипами, которые можно заменить тремя проволочками? На западе маркетологи впаривают точно тоже самое, цент в цент, что и наши копейка в копей...
Эксперты ожидают 4-кратного роста поставок компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта
УдалЁн
11:49
А может без АМД обойтись лучше
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
nukemall
11:48
Модернизированные Т-62 всяко лучше, чем древнючие Леопард-1 и М-60 которые дуркаинцам может поставить ната.
В РФ показали модернизированные версии танка Т-62, созданного в 60-х годах
Krogot
11:41
Да нифига никто никуда не рухнет, немного потеряет влияние на рынки и не более того. Это если вообще такое возможно. Альтернативы то нет. И не предвидится.
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
Дмитрий Маслов
11:39
От электромобилей начинают отказываться. Например Вольно. Кстати, говорить об европейских автомобилях теперь можно исключительно по "старой памяти". Большая часть акций того же Мерседеса же у Китайцев...
Ученые обнаружили, что основное атлантическое течение находится на грани исчезновения
Kira625
11:37
> машины будут называться не так, как в реальной жизни. Это связано с финансовой составляющей вопроса. Не с финансовой, а с лицензионной. Никто им их не лицензирует, но это не главная проблема, не он...
Студенты из Ростова-на-Дону разработают отечественный аналог Need for Speed
Андрей Жуков
11:36
Молодец! Самы тонкий обсёр. ))
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Krogot
11:33
Вопрос по симуляторам. Gran Turismo симулятор ??? Или тоже не то ?
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
Umed Umedov
11:32
Ну сперва пусть он сам как нибудь доберётся до марса, если сможет, хотя вряд-ли сможет, потом пусть думает про миллион людей 😁
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем