Их производители уже превосходят американских конкурентов на технологическом уровне, как признают представители Ford.

Знакомство европейских автопроизводителей с новинками китайского рынка уже привело к появлению у местных властей озабоченности по поводу угрозы острой конкуренции с электромобилями из Поднебесной. Как поясняет Bloomberg, подобная мысль посетила и операционного директора «электромобильного» подразделения американской Ford Motor Марина Гьяю (Marin Gjaja), который назвал недорогие электромобили китайского производства «колоссальной стратегической угрозой», рано или поздно способной достичь берегов США.

реклама

Источник изображения: BYD

К нашествию китайских электромобилей, по мнению представителя Ford, лучше готовиться заранее. Осознание реальности этой угрозы было усилено появлением информации о намерениях китайской компании BYD построить предприятие по производству электромобилей в Мексике, запуск которого позволит производителю минимизировать расходы при поставках машин на рынок США.

Генеральный директор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley) на днях признался, что компания в условиях повышенной секретности разрабатывает новую платформу для создания недорогих электромобилей, которая позволила бы американскому старожилу рынка успешно конкурировать не только с китайскими компаниями, но и с Tesla, которая свою более доступную модель собирается выпускать в той же Мексике, а также в Техасе. Операционный директор «электрического» подразделения Ford признал, что китайские компании «уже превзошли нас в этой технологии». По его словам, если сейчас не заниматься профильными разработками, то в будущем Ford может перестать существовать как компания.