Для систем машинного обучения.

Британское издание The Register после изучения объявлений о вакансиях на страницах одной популярной социальной сети пришло к выводу, что компании Meta Platforms, чья деятельность в РФ призвана экстремистской, требуются специалисты с опытом разработки процессоров для систем машинного обучения. Данные чипы та же Facebook планирует использовать в своей серверной инфраструктуре, поэтому и объявления нередко подаются с упоминанием этой социальной платформы в тексте.

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Источник изображения: Unsplash, BoliviaInteligente

Позиции разработчиков вакантны в Калифорнии и Индии, поэтому найти соответствующую работу могут не только жители США. Правда, от соискателей требуется не только наличие профильного образования, но и опыта работы в данной сфере. Калифорнийские позиции предусматривают ежегодный доход в размере до $200 000.