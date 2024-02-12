Более чем в три раза меньше.

Инициатива Сэма Альтмана (Sam Altman) по привлечению $7 трлн на нужды развития отрасли искусственного интеллекта, по мнению главы и основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), называет завышенную смету расходов. Как отмечает Bloomberg, генеральный директор лидирующей на рынке ускорителей вычислений компании убеждён, что можно обойтись и меньшей суммой, поскольку вычислительные средства становятся всё более производительными, и человечеству просто не потребуется пропорционально большее количество компьютеров для достижения условной цели.

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Источник изображения: NVIDIA

Сам Хуан оценивает стоимость всех установленных в мире центров обработки данных в $1 трлн, и считает, что через четыре или пять лет она удвоится до $2 трлн. Словом, чтобы поддерживать темпы развития систем искусственного интеллекта, предлагаемых Альтманом затрат может и не потребоваться.