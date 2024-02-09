Для этого нужно собрать всего-то семь триллионов долларов США.

Фактическая гегемония NVIDIA на рынке ускорителей вычислений для систем генеративного искусственного интеллекта, как уже отмечалось, не устраивает многих, включая главу и основателя компании OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman). До сих пор считалось, что он ищет средства инвесторов на разработку собственных ускорителей вычислений, но The Wall Street Journal в обсуждении таких слухов шагнул ещё дальше, заявив о намерениях Альтмана профинансировать строительство десятков предприятий по непосредственному выпуску чипов для систем искусственного интеллекта.

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Альтман рассчитывает привлечь крупных инвесторов, включая власти ОАЭ, к финансированию данного проекта, оценивая расходы на реализацию своей инициативы в $7 трлн. Это больше, например, чем совокупная капитализация компаний Microsoft и Apple, которые являются самыми дорогими эмитентами на американском фондовом рынке. Более того, весь оборот рынка чипов к 2030 году должен достигнуть $1 трлн, а Сэм Альтман предлагает потратить в семь раз больше в ближайшие несколько лет.

Он рассчитывает на деньги инвесторов построить несколько десятков передовых предприятий по контрактному производству чипов, и передать их в управление компании TSMC, которая обеспечила бы их функционирование. Проблема заключается в том, что у потенциальных инвесторов взгляды на географическое расположение этих предприятий расходятся довольно сильно. Власти США не хотят допускать утечку технологий за пределы страны, тайваньской TSMC будет трудно за пределами Тайваня найти достаточное количество квалифицированных сотрудников для новых предприятий, а арабские власти хотели бы за свои деньги получить новые предприятия на своей территории. Успех затеи Альтмана будет зависеть от способности сторон переговоров достичь какого-то разумного компромисса.