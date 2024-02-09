Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава OpenAI хочет на деньги арабских инвесторов построить десятки предприятий по выпуску чипов для ИИ
Для этого нужно собрать всего-то семь триллионов долларов США.

реклама

Фактическая гегемония NVIDIA на рынке ускорителей вычислений для систем генеративного искусственного интеллекта, как уже отмечалось, не устраивает многих, включая главу и основателя компании OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman). До сих пор считалось, что он ищет средства инвесторов на разработку собственных ускорителей вычислений, но The Wall Street Journal в обсуждении таких слухов шагнул ещё дальше, заявив о намерениях Альтмана профинансировать строительство десятков предприятий по непосредственному выпуску чипов для систем искусственного интеллекта.

реклама

Источник изображения: Shutterstock

Альтман рассчитывает привлечь крупных инвесторов, включая власти ОАЭ, к финансированию данного проекта, оценивая расходы на реализацию своей инициативы в $7 трлн. Это больше, например, чем совокупная капитализация компаний Microsoft и Apple, которые являются самыми дорогими эмитентами на американском фондовом рынке. Более того, весь оборот рынка чипов к 2030 году должен достигнуть $1 трлн, а Сэм Альтман предлагает потратить в семь раз больше в ближайшие несколько лет.

Он рассчитывает на деньги инвесторов построить несколько десятков передовых предприятий по контрактному производству чипов, и передать их в управление компании TSMC, которая обеспечила бы их функционирование. Проблема заключается в том, что у потенциальных инвесторов взгляды на географическое расположение этих предприятий расходятся довольно сильно. Власти США не хотят допускать утечку технологий за пределы страны, тайваньской TSMC будет трудно за пределами Тайваня найти достаточное количество квалифицированных сотрудников для новых предприятий, а арабские власти хотели бы за свои деньги получить новые предприятия на своей территории. Успех затеи Альтмана будет зависеть от способности сторон переговоров достичь какого-то разумного компромисса.

#финансы #полупроводники #tsmc #искусственный интеллект #openai #инвестиции #слухи #оаэ #сэм альтман
+
Написать комментарий (0)
TSMC поможет SK hynix освоить выпуск памяти типа HBM4
Тайваньские компании остро нуждаются в сотрудниках с учёными степенями
Акции Arm за день выросли в цене на 48%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
4
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
28
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
15
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
16
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
34
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
7
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
178
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
10
Почему Тайвань так значим для США
1
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
11

Сейчас обсуждают

Дмитрий Смирнов
09:58
Вы не учитываете, что все эти еврояпономарки выпускаются в Китае на совместных предприятиях, где контрольный пакет у китайской стороны!
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
FelsheR-BANZzZzZz
09:55
Именно из за физики боя и динамичности самой игры по сети и была такая бешенная популярность!
Обзор игры Call of Duty 4 Modern Warfare
Дмитрий Смирнов
09:55
Нет никаких доказательств получения денег Лениным от Германии. Об этом говорят все солидные историки. А вот некоторые публицисты "навысасывали" эту теорию из своих задов! Давай доказательства (докумен...
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Арсен Алабердов
09:55
Капитализм - сканер денег стоит а работяги это бесправные существа.
Сотрудники Wildberries рассказали о штрафах, санкциях и досмотре на проходной
NONsens
09:54
Посмотрел. В 2003, когда я учился на военной кафедре, нас разбили на группы человека по четыре и дали задание навестить какого-то местного ветерана ВОВ, чтобы он рассказал о своём опыте, и написать до...
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Trydognite
09:53
Так ты сядешь на этот сокет и тебе хватит на лет 5, а за это время столько всего поменяется, что уже точно будет плевать). Но я бы не стал конечно брать 790 платы, они под 400$ стоят. Лучше подождать ...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
Дима Кузнецов
09:53
Математик зашёл в чат... В статье вообще неверные размеры) Размер документа 352(7){8} (восемь семёрок) х 10^59 см = 3,527 х 10^69 см 1 св. год = 9,46 х 10^17 см Получаем 3,72 х 10^51 св. лет По атриб...
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
Dante1980
09:48
Забыл уточнить про кредит. Это гарантия посредника о том, что сделка состоится. там всего 1% годовых, может 1,5% не много.... только, когда речь идет о 69 млрд $ это немного вырастает в нечто другое
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
FelsheR-BANZzZzZz
09:46
Дураки всегда были. Игра про войну и пр. убийства имеет ограничения по возрасту. Просто играй - не пиши. Только школу закончи сначала!
Обзор игры Call of Duty 4 Modern Warfare
Дмитрий Смирнов
09:45
В Чувашии тоже много раз подавал на митинги(раз 6) по социальным проблемам(вырубка леса под застройку), ни разу не разрешили))) Причин было много(высосанных из пальца) и потом силовики вызывали к себе...
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем