Очевидно, это репетиция аналогичного «переезда» Tesla из штата Делавэр.

Признанный самым богатым человеком мира Илон Маск (Elon Musk) хоть и может казаться весьма оторванным от реальности в некоторых своих высказываниях и инициативах, собственные материальные интересы охраняет весьма ревностно. По информации Reuters, основанный им стартап Neuralink, приступивший к вживлению чипов в мозг первых добровольцев в этом году, сменил юридический адрес со штата Делавэр на Неваду.

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Источник изображения: Neuralink

Напомним, что в начале месяца миллиардер выразил готовность перенести регистрацию своей компании Tesla из Делавэра в Техас, поскольку в первом из штатов суд признал незаконной компенсацию Илона Маска в размере $56 млрд за его работу на посту главы данной компании. Географически штаб-квартира Tesla уже находится в Техасе, поэтому смена юридического адреса призвана стать попыткой Маска обезопасить себя от претензий со стороны судебных органов и сохранить хотя бы часть тех денег, что он заработал за несколько лет на посту главы Tesla. Возможно, перенос регистрации Neuralink из Делавэра в Неваду преследует аналогичные цели, хотя у органов правосудия США пока не возникало серьёзных претензий к деятельности Neuralink. Впрочем, поскольку сейчас очередь дошла до операций на головном мозге человека, «подстелить соломку» Маск постарался заранее.