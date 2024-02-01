Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla рассмотрит вопрос о переносе регистрации компании в Техас после вердикта суда о взыскании с Маска $56 млрд
Вместе с гололедицей февраль приносит переносицу.

реклама

Судя по опыту предыдущих двух дней, на страницах нашего сайта тему с отказом суда в Делавэре признавать законной и обоснованной выплату Илону Маску (Elon Musk) эквивалента $56 млрд за его работу на посту генерального директора Tesla, тема с его реакцией на это решение будет обсуждаться до конца текущей недели. Агентство Bloomberg со ссылкой на заявления эксцентричного миллиардера со страниц социальной сети X сообщает, что глава Tesla решил вынести вопрос о перерегистрации компании в штате Техас на голосование собрания акционеров компании.

реклама

Источник изображения: The Verge

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Когда состоится данное голосование, не уточняется, но современные технологии документооборота позволяют провести его и подсчитать голоса в сжатые сроки. Если большинство акционеров Tesla поддержит Илона Маска в идее сменить юридический адрес компании с Делавэра на Техас, то соответствующие преобразования будут реализованы. Правда, пока не до конца понятно, как этот манёвр позволит Маску избежать возврата части уплаченных ему средств из компенсационного пакета на сумму $56 млрд. По всей видимости, миллиардер уже проконсультировался у своих юристов, которые до сих пор приносили ему победу в самых сложных делах, по которым он выступал ответчиком.

#tesla #илон маск #суд #техас #штаб-квартира
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Илона Маска Neuralink вживила чип в мозг первого пациента
В этом году Tesla собирается потратить рекордные $10 млрд на своё развитие
Tesla без доплаты предлагает покупателям Model Y более совершенную платформу для автопилота
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
51
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
106
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
23
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
9
ЕС не удалось убедить страны Юго-Восточной Азии осудить спецоперацию России на Украине
3
Тула-200 – "дедушка" русских мотороллеров
2
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
5
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

Chihonya
11:20
ну что ты такой злой, сборка все равно фенделевая, влезет, не влезет))))
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
Владимир Гусев
11:18
Ты лучше расскажи откуда бесплатно ли длс даёт сони или Стим или егс ? А то твой вопрос про атомик звучит странно как будто всем кто купил игру на старте длс на халяву дали )) так же за свои кровные ...
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
aleximus777
11:16
Да уж, прямо хоть выкладывай каждую свою сборку. Хоть и не собранную 'экспертом', так зато настоящую. С настоящими результатами, косяками. Как и сколько пилить потребовалось, когда мы с малым в старый...
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
Orakul
11:14
Начала вылезать вся подноготная американской демократии с капитализмом и неприкосновенностью частной собственности.
Украина изъяла активов на $850 тысяч у Владимира Сальдо и фирмы Олега Дерипаски
Артём Николаев
11:12
Кто-то переиграл в Kerbal Space Program
Марсианский самолёт MAGGIE может работать за счёт солнечной энергии
Артём Николаев
11:07
Дизель, механика, полный привод, из электроники одни часы, вырезанный катализатор, приделанные к фаркопу яйца и какие-нибудь брутальные наклейки. Чтоб никто вдруг не подумал, что ты трансгендер.
Названы лучшие автомобили мира по мнению женщин
Роман Иванов
11:06
Бесполезный текст. Как и обычно.
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
Chihonya
11:04
спс камрад,ща читанем,ну допиливать в сталке это норм, привыкли)
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
Fess 11fess11
11:04
Ну фанаты 7й части ждали воскрешения Аэрис, так ее у нас называли, строили теории. Ну видимо с этим будет связан подарок. Хотя мне 7я часть не особо заходила.
Разработчики Final Fantasy VII Rebirth обсуждают редизайн Сефирота и Аэрит
Олег Попов
11:03
Странные у тебя предпочтения.
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем