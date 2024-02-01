Вместе с гололедицей февраль приносит переносицу.

Судя по опыту предыдущих двух дней, на страницах нашего сайта тему с отказом суда в Делавэре признавать законной и обоснованной выплату Илону Маску (Elon Musk) эквивалента $56 млрд за его работу на посту генерального директора Tesla, тема с его реакцией на это решение будет обсуждаться до конца текущей недели. Агентство Bloomberg со ссылкой на заявления эксцентричного миллиардера со страниц социальной сети X сообщает, что глава Tesla решил вынести вопрос о перерегистрации компании в штате Техас на голосование собрания акционеров компании.

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Источник изображения: The Verge

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Когда состоится данное голосование, не уточняется, но современные технологии документооборота позволяют провести его и подсчитать голоса в сжатые сроки. Если большинство акционеров Tesla поддержит Илона Маска в идее сменить юридический адрес компании с Делавэра на Техас, то соответствующие преобразования будут реализованы. Правда, пока не до конца понятно, как этот манёвр позволит Маску избежать возврата части уплаченных ему средств из компенсационного пакета на сумму $56 млрд. По всей видимости, миллиардер уже проконсультировался у своих юристов, которые до сих пор приносили ему победу в самых сложных делах, по которым он выступал ответчиком.