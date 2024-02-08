И усилить позиции в противостоянии с Samsung Electronics.

Стремление южнокорейской компании SK hynix наладить выпуск памяти типа HBM4 к 2026 году не является секретом для наших постоянных читателей, но на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили о новых подробностях данного процесса. Как выясняется, TSMC и SK hynix создали технологический альянс, целью которого является совершенствование методов производства перспективных видов памяти, к коим относится и разрабатываемая HBM4.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

Поскольку и сейчас TSMC участвует в процессе упаковки чипов для компании NVIDIA, использующих память типа HBM3 производства SK hynix, очевидно, что содействие тайваньского подрядчика в случае с корейским производителем памяти будет сводиться к совершенствованию технологии упаковки чипов. По всей видимости, альянс с TSMC призван укрепить позиции SK hynix в конкурентной борьбе с Samsung Electronics, которая сочетает в себе качества контрактного производителя чипов и поставщика микросхем памяти типа HBM.