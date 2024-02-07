Не всё Дженсену масленица!

Энтузиазм инвесторов, который с начала года стабильно двигал курс акций NVIDIA вверх, как отмечает Barron’s, по итогам вчерашней торговой сессии упёрся в некий промежуточный предел, снизившись в цене на 1,6% до $682,23 за штуку. По мнению некоторых аналитиков, перегретому рынку оказалось достаточно малейшего сигнала, чтобы перейти к коррекции после длительного ралли.

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Источник изображения: NVIDIA

Подобным толчком могла стать опубликованная накануне квартальная отчётность китайской компании SMIC, которая в силу сочетания уникальных для себя условий работы всё же не может служить объективным индикатором состояния дел на рынке в целом. Напомним, что прибыль компании просела на 55%, а норма прибыли рискует скатиться с нынешних 16,4% до 9–11 % уже по итогам текущего квартала.

Аналитики Stifel считают, что снижению котировок акций NVIDIA, AMD и Intel способствовала и не самая благоприятная ситуация в экономике США. Инвесторы просто предпочли зафиксировать прибыль сейчас, не рассчитывая на дальнейший стабильный рост котировок этих ценных бумаг. До сих пор акции NVIDIA в этом году росли в цене значительно быстрее основных американских фондовых индексов, и это не могло продолжаться вечно. Объём торгов акциями NVIDIA по итогам прошлой торговой сессии оказался более чем в полтора раза выше среднего за предыдущие 65 дней значения.