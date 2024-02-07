Падает и норма прибыли в условиях санкций и вялого спроса на основных рынках.

Ситуация с санкциями США вокруг китайского контрактного производителя чипов SMIC продолжает усугубляться — недавно компания была включена в перечень 1260H, который даёт основания не только для исключения SMIC из списка потенциальных подрядчиков военного ведомства США, но и формирует предпосылки для блокировки финансовых операций компании за пределами КНР. Агентство Reuters поясняет, что чистая прибыль SMIC по итогам прошлого квартала упала в годовом сравнении в два с лишним раза до $175 млн и оказалась существенно ниже прогнозов.

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Источник изображения: SMIC

При этом выручка компании выросла на 3,5% в годовом сравнении до $1,68 млрд и слегка превзошла ожидания аналитиков. По итогам прошлого года в целом выручка SMIC сократилась с $7,27 млрд до $6,32 млрд, а чистый доход сократился в два раза до $902,5 млн. Капитальные затраты при этом выросли на 17,6% до $7,47 млрд, поскольку компания вынуждена расширять производство и модернизировать его. В текущем году капитальные затраты SMIC останутся примерно на уровне прошлого. В текущем квартале SMIC рассчитывает удержать норму прибыли в диапазоне от 9 до 11 %, тогда как в прошлом квартале она достигала 16,4%. По итогам всего 2023 года этот показатель достигал 19,3%, но в позапрошлом он был в два раза выше. Выручку по итогам текущего квартала компания рассчитывает увеличить от силы на 2% в последовательном сравнении.

Степень зависимости выручки SMIC от китайского рынка предсказуемо выросла в прошлом квартале с прошлогодних 69,1 до 80,8 %, при этом доля Америки сократилась с 25,3 до 15,7 %, тогда как Евроазиатский регион довольствуется 3,5%. Степень загрузки конвейера SMIC сейчас не на самом высоком уровне, поскольку она не превышает 76,8%, тогда как в четвёртом квартале позапрошлого года достигала 79,5%.