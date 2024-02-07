Важно защитить интересы инвесторов и обеспечить стабильность рынка.

Январь этого года был ознаменован легализацией биржевых фондов, заключающих моментальные сделки с использованием биткоина на американском финансовом рынке, и это стало первым шагом на пути к формированию цивилизованного рынка активов, связанных с криптовалютами. Как сообщает Reuters, на текущей неделе министр финансов США Джэнет Йеллен (Janet Yellen) во время своего выступления перед американским парламентом призвала законодателей создать юридическую основу для регулирования деятельности эмитентов так называемых стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных материальными ценностями. Одновременно предлагается создать правовую основу для деятельности провайдеров электронных кошельков, позволяющих хранить стейблкоины.

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Источник изображения: Reuters, Kevin Lamarque

По словам чиновницы, это позволит закрыть пробелы в тех сферах законодательства, которые защищают интересы инвесторов, а также повысить стабильность всего рынка инвестиций. Как скоро подобные призывы материализуются в принятие профильных законодательных актов, сказать трудно, особенно с учётом начала в США предвыборной гонки, которая к ноябрю этого года должна завершиться выборами президента страны.