Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявки на спотовые биткоин-ETF и дала разрешение на листинг на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдала разрешение на включение в торги биткоин-ETF с физическим поддержанием, что стало важным моментом в развитии нормативно-правовой сферы. Этот шаг подчеркивает растущее признание цифровых валют в традиционных финансовых системах. Спотовые биткоин-ETF предоставляют инвесторам простой доступ к биткоину, минимизируя сложности, связанные с прямым владением, такие как управление криптографическими ключами.

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Все 11 эмитентов, включая Grayscale, управляющего активами, получили одобрение для преобразования своих трастов в ETF, что дополнительно укрепляет позиции цифровых активов в финансовой среде. Запуск спотовых биткоин-ETF ожидается привлечь разнообразных инвесторов, в том числе тех, кто предпочитает традиционные инвестиционные инструменты.

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Эксперты высказывают мнение, что это решение SEC может послужить началом для развития криптовалютных ETF, что, в свою очередь, может изменить ландшафт индустрии цифровых валют. Решение SEC рассматривается как подтверждение легитимности биткоина и сигнал о том, что криптовалюты могут занять более заметное место в инвестиционных стратегиях.