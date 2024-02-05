Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские производители HBM увеличили закупку японского оборудования в десять раз
И это последствие бума систем искусственного интеллекта.

реклама

Доказательством высокого спроса на память типа HBM могут служить возросшие объёмы закупок оборудования, которое применяется при её производстве. Как поясняет Nikkei Asian Review, один из типов такого оборудования поставляет японская компания Towa, и она в этом году намеревается реализовать не менее 20 машин, приобретаемых крупными корейскими производителями чипов. Для сравнения, обычно Towa каждый год реализует от одной до двух таких машин.

реклама

Источник изображения: Towa

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разумеется, для японского поставщика оборудования такой заказ будет рекордным. Оборудование Towa используется для упаковки чипов памяти на подложку, компания является его крупнейшим поставщиком с долей рынка около 60%. Преимущество оборудования Towa заключается в том, что оно способно гарантированно заполнять полимером зазоры величиной около 5 мкм, а это не под силу большинству конкурентов. В прошлом году стоимость акций компании на Токийской фондовой бирже выросла на 359%.

#япония #hbm #южная корея
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японский опыт поможет TSMC быстрее построить предприятие в Германии
SK hynix поможет NVIDIA выпускать ускорители вычислений на территории США
Китайская компания CXMT пока не умеет делать память типа HBM, но уже закупает оборудование для её выпуска
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
35
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
9
Что меня раздражает в современных мониторах
78
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
45
Украина получает серийный GLSDB
6
МК-1: Воздушный крейсер в небе
4
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
94
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
13
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5

Сейчас обсуждают

nukemall
07:27
Если убрать мутное бла-бла то получается, что компания производящая на заказ штучно и малосерийно всякие большие железки расширяет производство. "Полный цикл" вполне понятен - какой-нибудь редуктор с ...
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
BruteForce
07:25
Конечно не спит! На Украине ты или работаешь круглые сутки на наркомана Зелю или ТЦК пакуют тебя в уютный бусик и ты едешь кормить раков под Крынки.
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
aoxoa1
07:22
На кривом рогу поскакала Аналена Бербок, и вот результат... от нагрева произошла воспламенение.
СБУ: Взрыв и пожар на объекте в Кривом Роге мог быть тщательно спланированной диверсией РФ
BruteForce
07:22
Хаха, моль ципсошная, скоро на твоей Украине вообще никакой промышленности не останется! Вот тогда заживёте! :)
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
El Grechko
07:21
А ты точно видел OLED на чём-то большем чем телефон или планшет? Дело в том, что матрицы крупного размера, до буквально прошлого года, производили только LG, на белых светодиодах со светофильтрами. У ...
Что меня раздражает в современных мониторах
Иван Кузнецов
07:21
По вашему, место расположения разработчика и место строительства - одно и то же?... 😁
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
Immortal_X
07:19
аваст который сливает данные и бесполезная ломалка системы ) кто этот мусор ставит на пк?
Avast и CCleaner больше не работают. Разработчик запретил запуск своих продуктов в РФ
Platon Lyublyu-Svoe-Imya
07:18
Наконец-то роутер на 2.5гб единственный в мире Если цена 50к то реально по цене роутера
Представлена Mini-ITX плата для процессоров Ryzen 7 8845HS мощностью до 65 Вт
Апшеронский скакел
07:10
Не его процессорный кулер, у него вентилятор на стяжках прилеплен
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Mosga
07:09
Поиграть ради чего? Вы ждёте там такого захватывающего сюжета? HL и HL2 выдавались инновационными идеями и геймплеем в свое время, тут аналогично - инновация в виде VR. Лучше найдите друга с очками ил...
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем