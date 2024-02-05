И это последствие бума систем искусственного интеллекта.

Доказательством высокого спроса на память типа HBM могут служить возросшие объёмы закупок оборудования, которое применяется при её производстве. Как поясняет Nikkei Asian Review, один из типов такого оборудования поставляет японская компания Towa, и она в этом году намеревается реализовать не менее 20 машин, приобретаемых крупными корейскими производителями чипов. Для сравнения, обычно Towa каждый год реализует от одной до двух таких машин.

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Источник изображения: Towa

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Разумеется, для японского поставщика оборудования такой заказ будет рекордным. Оборудование Towa используется для упаковки чипов памяти на подложку, компания является его крупнейшим поставщиком с долей рынка около 60%. Преимущество оборудования Towa заключается в том, что оно способно гарантированно заполнять полимером зазоры величиной около 5 мкм, а это не под силу большинству конкурентов. В прошлом году стоимость акций компании на Токийской фондовой бирже выросла на 359%.