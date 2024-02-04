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Новости Hardware Алексей Сычёв
YMTC отрицает всякую причастность к военным контрактам в Китае и возмущена усилением санкций США
Она будет договариваться с американскими чиновниками.

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Крупнейший китайский производитель твердотельной памяти, компания YMTC, недавно оказалась вовлечена в новый виток усиления санкций США в отношении китайских компаний. Она попала в так называемый «список 1260H», который состоит из организаций и компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США. Как поясняет South China Morning Post, нахождение компании в этом списке лишает её возможности обслуживать оборонные заказы США, и хотя сама по себе такая возможность для YMTC не актуальна, к последствиям этого события можно отнести и вероятную блокировку финансовых операций YMTC за рубежом по линии министерства финансов США.

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Источник изображения: YMTC

Представители YMTC были вынуждены заявить, что компания никак не связана с государственными собственниками или оборонными заказами в Китае, и вообще не выпускает пригодную для военного применения продукцию. Руководство YMTC сейчас ведёт переговоры с властями США, пытаясь оспорить своё включение в данный список, и подчёркивает, что сделано это было без предварительного уведомления. YMTC отрицает наличие в своей деятельности какой-либо угрозы для национальной безопасности США.

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Впрочем, под более мягкими санкциями YMTC находится уже с декабря 2022 года, а причиной для претензий со стороны американских регуляторов могли стать финансовые вливания в размере $7 млрд с участием инвестиционных фондов, поддерживаемых китайскими властями. Компания уже испытывает трудности с приобретением технологического оборудования западного производства, необходимого для выпуска памяти типа 3D NAND, и в последнее время пытается наладить сотрудничество с китайскими поставщиками.

#сша #санкции #китайские производители #3d nand #ymtc
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