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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix поможет NVIDIA выпускать ускорители вычислений на территории США
Для этого придётся построить предприятие по упаковке чипов.

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Сейчас логистика продукции NVIDIA построена таким образом, что обрабатываемые на Тайване компанией TSMC кристаллы чипов ускорителей вычислений там же дооснащаются микросхемами памяти типа HBM3 производства SK hynix, которые поступают из Южной Кореи, и только после необходимых тестов готовые чипы ускорителей с памятью отправляются азиатским партнёрам NVIDIA, которые устанавливают их на печатные платы и оснащают необходимыми системами охлаждения.

Чтобы приблизить к воплощению мечту американских политиков о замкнутом цикле производства ускорителей вычислений, как поясняет Financial Times, компания SK hynix собирается через несколько лет построить в штате Индиана предприятие по упаковке чипов HBM, которое сможет интегрировать их на подложку с поступающими из Аризоны кристаллами чипов NVIDIA. Подразумевается, что производством последних на территории США займутся предприятия TSMC, которые последняя строит в Аризоне.

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Источник изображения: SK hynix

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Впрочем, даже такая схема не исключает необходимости поставки микросхем HBM в неупакованном виде из Южной Кореи, поэтому полностью отказаться от кооперации с азиатскими площадками NVIDIA всё равно не сможет. Впрочем, даже предложенные изменения в цепочке производства станут для американского разработчика существенным шагом по пути к снижению зависимости от предприятий в Азии.

#nvidia #сша #полупроводники #искусственный интеллект #gpgpu #sk hynix #hbm
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