Но уже в этом квартале рассчитывает начать выпуск памяти без убытков.

Издание Bloomberg выделило ключевые моменты квартального отчёта Samsung Electronics — южнокорейской компании, которая остаётся крупнейшим производителем микросхем памяти, но недавно уступила статус крупнейшего производителя смартфонов конкурирующей Apple. Кроме того, для Samsung остаётся проблемой лидерство SK hynix в сфере поставок памяти типа HBM, которая востребована в сегменте ускорителей вычислений. На рынке контрактных услуг по производству чипов Samsung уступает TSMC по охвату рынка, хотя тот же 3-нм техпроцесс формально освоила на полгода раньше.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Если по итогам 2022 года прибыль Samsung от реализации полупроводниковой продукции достигла $17,8 млрд, то прошлый год компания в этом секторе завершила с рекордными убытками в размере $11,2 млрд. В четвёртом квартале убытки удалось минимизировать до $1,63 млрд, а капитальные затраты по итогам прошлого года сохранились на уровне $39,8 млрд даже в условиях сокращения объёмов выпуска определённых видов продукции. Впрочем, компания надеется, что данные инвестиции в наращивание объёмов выпуска HBM оправдают себя в текущем году. Уже в прошлом квартале объёмы поставок микросхем памяти этого типа выросли на 40%. Во второй половине текущего года Samsung собирается приступить к поставкам памяти типа HBM3E. Рост цен на память позволит компании уже в этом квартале избавиться от убытков на направлении DRAM.

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На контрактном направлении Samsung не ждёт в текущем квартале улучшения ситуации с выручкой, поскольку многие клиенты до сих пор «переваривают» излишки готовой продукции, накопившейся после пандемии. В этом году компания собирается на десятки процентов увеличить объёмы поставок флагманских смартфонов, включая модели с функцией ускорения искусственного интеллекта и гибкими дисплеями.