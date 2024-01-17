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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорители NVIDIA B100 выйдут в третьем квартале и будут на 40% дороже предшественников
Но при этом на 50% быстрее.

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Аналитики KeyBanc Capital Markets убеждены, что высокий спрос на ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта позволит акциям NVIDIA вырасти в цене до $740 с текущего уровня $564. Попутно отмечается, что ускорители B100 следующего поколения будут представлены в третьем квартале текущего года, они окажутся на 50% более производительными и на 40% более дорогими.

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Источник изображения: NVIDIA

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Не упустит и Micron своей выгоды, как убеждены авторы прогноза. Именно память типа HBM3E этой марки будет формировать до 70% закупок данных компонентов для нужд NVIDIA в рамках обеспечения производства ускорителей B100. Текущее поколение ускорителей NVIDIA использует память HBM3 производства SK hynix, а Samsung и Micron Technology просто ждут своей очереди на включение в число поставщиков.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #micron #акции #hbm3e #b100
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