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Новости Hardware Алексей Сычёв
Разделение бизнеса Western Digital не потребует согласований с антимонопольными органами
И будет завершено во втором полугодии, как и планировалось.

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Октябрь прошлого года для корпорации Western Digital завершился официальным объявлением о намерениях во второй половине текущего года отделить бизнес по производству твердотельной памяти от «классического» направления деятельности компании, связанного с выпуском жёстких дисков. Теперь аналитики Deutsche Bank утверждают, что с реализацией данного плана у Western Digital проблем возникнуть не должно, поскольку получать разрешение регулирующих органов для разделения бизнеса не потребуется.

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Источник изображения: Western Digital

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Кроме того, растущие цены на твердотельную память позволяют аналитикам рекомендовать акции Western Digital к покупке. С учётом предстоящего разделения бизнеса справедливый диапазон их курсовой стоимости располагается между $60 и $80 при текущем значении $51,12. Аналитики Barclays напоминают, что в этом году Western Digital рассчитывает столкнуться с ростом объёмов продаж жёстких дисков, а «дно» рынка памяти уже пройдено, и дальше выручка компании будет расти и на направлении флеш-накопителей.

#аналитика #ssd #твердотельные накопители #hdd #жёсткие диски #акции #western digital
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