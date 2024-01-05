До будущего успеха надо как-то дотянуть с имеющимися средствами.

Рынок памяти в целом в уходящем году находился в упадке, хотя цены и начали расти, а бум искусственного интеллекта в этом отношении хоть и помог производителям памяти типа HBM, компенсировать общих потерь не позволил. Как напоминает Reuters, на протяжении трёх первых кварталов прошлого года SK hynix получила $6,19 млрд операционных убытков, и это при том, что она является крупнейшим поставщиком микросхем HBM3 для нужд NVIDIA в условиях бума систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: SK hynix

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Сложные условия деятельности на рынке памяти вынудили эту корейскую компанию в апреле прошлого года впервые за десять лет выпустить конвертируемые облигации на общую сумму $1,7 млрд. По данным Reuters, в ближайшее время SK hynix собирается привлечь ещё $1 млрд через выпуск облигаций со сроком погашения три и пять лет соответственно. Компания сейчас заинтересована в концентрации усилий по наращиванию объёмов выпуска памяти типа HBM, поэтому средства на развитие ей точно потребуются.