Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix собирается реализовать облигации на сумму $1 млрд
До будущего успеха надо как-то дотянуть с имеющимися средствами.

реклама

Рынок памяти в целом в уходящем году находился в упадке, хотя цены и начали расти, а бум искусственного интеллекта в этом отношении хоть и помог производителям памяти типа HBM, компенсировать общих потерь не позволил. Как напоминает Reuters, на протяжении трёх первых кварталов прошлого года SK hynix получила $6,19 млрд операционных убытков, и это при том, что она является крупнейшим поставщиком микросхем HBM3 для нужд NVIDIA в условиях бума систем искусственного интеллекта.

реклама

Источник изображения: SK hynix

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сложные условия деятельности на рынке памяти вынудили эту корейскую компанию в апреле прошлого года впервые за десять лет выпустить конвертируемые облигации на общую сумму $1,7 млрд. По данным Reuters, в ближайшее время SK hynix собирается привлечь ещё $1 млрд через выпуск облигаций со сроком погашения три и пять лет соответственно. Компания сейчас заинтересована в концентрации усилий по наращиванию объёмов выпуска памяти типа HBM, поэтому средства на развитие ей точно потребуются.

#финансы #полупроводники #hbm #sk hynix
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обнаруженный в ноутбуках Huawei 5-нм процессор выпущен на Тайване компанией TSMC
Спрос на чипы на мировом рынке вернётся к росту во втором квартале текущего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
76
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
30
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
34
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О советском ударном самолёте МиГ-27
+
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

si-cat
12:37
Нет у нас (увы!!) ни таких двигателей, ни таких коробок - для серийного производства. И чайники в этом не помощники.... "..Как и в случае с классической моделью, новый автомобиль «Волга» будет отличат...
Новая «Волга» сохранит фирменный логотип с оленем
Пузо
12:35
За счёт чего? Двухканал ддр2 полностью закрывает возможности fsb в сокет 775.
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
VAKT
12:30
Голуби и неправильно ходят (где движение шеи в так шагу?) и неправильно летают (очень медленно).
Блогер показал красочный ремастер карты Counter-Strike Italy на движке Unreal Engine 5
rackshazz
12:27
Однопользовательская, значит torrent edition
Epic Games Store бесплатно раздает игру Marvel’s Guardians of the Galaxy
Лев корл
12:25
Ну да, придется США готовить три конверта как в том анекдоте))
В Госдепе опровергли комментарии прессы об отказе США от поддержки Украины
Johan_888
12:24
На этом сайте я уже повидал много, косплеи с сиськами, автомобили, игры, политика, космос, вот ещё и археология подтянулась.
Археологи в Помпеях нашли статуэтки, иллюстрирующие древний миф
Дмитрий
12:23
Они и через интернет посмотрят )
«Первый канал. Всемирная сеть»: российское ТВ отключили в Казахстане из-за долга
Дмитрий
12:19
у сбера давно уже это все сделали. и в яндекс браузере это уже все встроено.
Тинькофф Банк попросил клиентов установить российские сертификаты и браузеры для онлайн-покупок
mozghru
12:10
И 30% от угольных ТЭЦ?
Германия получила 60% энергии в 2023 году из возобновляемых источников
Руслан Гатауллин
12:03
Браузер говнище, сам по себе выключает блокировки рекламы.
Microsoft Edge превращается в ИИ-браузер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем