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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi раскрыла динамические характеристики своего первого электромобиля SU7
Такой конкурент Tesla Model S не может быть дешёвым.

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Агентство Bloomberg хоть и облегчила работу некоторым из блогеров на страницах нашего сайта, в исходном варианте своего материала не упомянула важных характеристик первого электромобиля марки Xiaomi, который со следующего года будет предлагаться в Китае как минимум в двух модификациях: заднеприводной SU7 и полноприводной SU7 Max. Соответствующий слайд только что появился на странице Xiaomi в популярной социальной сети X.

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Источник изображения: Xiaomi

Машина с задним приводом ограничится использованием одного электродвигателя мощностью 299 л.с., а запас хода её тяговой батареи производства BYD не превысит 668 км по далёкому от реальности циклу CLTC. Электромобиль будет развивать крутящий момент 400 Н‧м и максимальную скорость 210 км/ч, а первую «сотню» будет разменивать за 5,28 секунды. С той же скорости он сможет остановиться за 35,5 метра.

Источник изображения: Xiaomi

Полноприводная версия SU7 Max не только получит более ёмкую батарею на 101 кВт‧ч серии Qilin производства CATL, но и два электродвигателя совокупной мощностью 673 л.с. Машина в такой спецификации сможет разгоняться до 265 км/ч, первую «сотню» разменивать за 2,78 секунды и останавливаться со скорости 100 км/ч за 33,3 метра. Запаса хода с такой батареей хватит на 800 км пути, но в перспективе Xiaomi рассчитывает увеличить её ёмкость в полтора раза, пропорционально увеличив пробег без подзарядки до 1200 км.

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Рассчитанная на напряжение 800 В бортовая сеть электромобиля этой модели позволит на станции экспресс-зарядки восполнить 220 км запаса хода за пять минут, а за втрое больше время запас хода можно будет пополнить на 510 км.

#xiaomi #электромобили #китайские производители #catl
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