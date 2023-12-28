Цель Xiaomi - создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla.

Xiaomi представила свой первый электромобиль, заявив о стремлении стать ведущим мировым автопроизводителем через 15-20 лет и конкурировать с Tesla и Porsche.

Электромобиль SU7 (Speed Ultra), будет заряжаться от аккумуляторов от лидеров китайского рынка Contemporary Amperex Technology и BYD, в зависимости от того, имеет ли он конфигурацию с одним или двумя двигателями.

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Xiaomi сделал ставку на электромобили в 10 миллиардов долларов. Генеральный директор и соучредитель Лэй Цзюнем уверен, что компания сможет встряхнуть транспортный сектор так же, как она сделала это со смартфонами десять лет назад.

Однако с тех пор, как он впервые объявил о своих планах по созданию электромобилей в 2021 году, нормативная база и конкуренция в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, значительно изменились.

Так как Пекин ограничивает выдачу разрешений на производство электромобилей новым участникам рынка, то Xiaomi приходится сотрудничать с государственной компанией Beijing Automotive. Государственные субсидии, которые возмещали потребителям целых 60 000 юаней (8 440 долларов США) за покупку электромобиля, прекратились в 2022 году. SU7 также борется за внимание на рынке, на котором представлены сотни моделей от десятков брендов.



«Цель Xiaomi - создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla», - заявил Лэй в четверг на презентации, которую посетили тысячи людей в Китайском национальном конференц-центре.

Ранее Лэй заявлял, что Xiaomi намерена, чтобы SU7 мог конкурировать с Taycan Turbo от Porsche по производительности и Tesla Model S по технологическим характеристикам. Стоимость Model S начинается с 698 900 юаней, а Taycan — с 898 000 юаней (11, 467 957 рублей), что намного выше средней ценовой категории от 200 000 до 300 000 юаней, в которую многие ожидают, что попадет SU7. Xiaomi пока не сообщила, сколько будет стоить SU7.

По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, Tesla продала в Китае менее 200 автомобилей Model S с момента обновления модели в этом году, в то время как Porsche поставила в страну около 3600 электромобилей семейства Taycan в 2023 году.

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SU7 должен поступить в продажу в следующем году и будет оснащен двигателем с частотой 21 000 оборотов в минуту, что, по словам Лей, выше, чем у Model S и Taycan Turbo. Завод Xiaomi использует технологию гигакастинг, впервые разработанную Tesla, разработав машину весом 9100 тонн, которую она называет гиперкастингом.