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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC вряд ли справится со спросом на 3-нм техпроцесс в следующем году
Хотя и увеличит объёмы выпуска такой продукции.

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По мнению опрошенных DigiTimes отраслевых источников, компания TSMC в следующем году сможет увеличить объёмы выпуска 3-нм чипов до эквивалента 100 000 кремниевых пластин в месяц. Даже этого количества не хватит для удовлетворения спроса со стороны всех клиентов на 3-нм изделия, за исключением потребностей Apple, которая остаётся приоритетным заказчиком.

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Источник изображения: AFP

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Недавно представители MediaTek подтвердили, что компания будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC для выпуска своих процессоров. Ожидается, что помимо Apple и MediaTek, к 3-нм технологии TSMC подключатся и другие заказчики типа AMD и NVIDIA. Впрочем, сперва тайваньскому производителю нужно обеспечить стабильную экспансию объёмов выпуска, прежде чем крупные заказчики смогут довериться ей.

#nvidia #полупроводники #литографическое производство #tsmc #mediatek
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