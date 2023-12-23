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Не лишённый оптимизма квартальный отчёт Micron Technology оказал существенную поддержку курсу акций компании, который поднялся на 8,6% за один день, обновив максимум дневного прироста с марта 2022 года. Большинство экспертов разделяет уверенность руководства компании в её способности получить хороший доход от выпуска памяти типа HBM3E в следующем году, хотя даже эти оптимисты признают, что основной экономический эффект будет чувствоваться лишь во второй половине 2024 года.
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Специалисты Bank of America считают, что Micron сможет занять до 20% рынка микросхем памяти типа HBM всех поколений, и это примерно соответствует общей доле рынка компании в сегменте DRAM. Сама Micron обещает увеличить капитальные затраты в следующем году до диапазона от $7,5 до $8 млрд, что лишь чуть выше уровня текущего года. При этом бюджет на строительство новых производственных линий будет очевидным образом перераспределяться в пользу выпуска HBM3E, но после кризиса перепроизводства на рынке памяти текущего года потребность в дополнительных мощностях в сегменте DRAM и NAND возникнет не так скоро, поэтому денег Micron должно хватить на все нужды.