По итогам следующих двух лет.

Не так давно генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) щедро оценила перспективы роста выручки всего рынка ускорителей искусственного интеллекта на период до 2027 года, но собственную выручку следующего года в своих прогнозах ограничила скромной суммой в $2 млрд. Как поясняют аналитики Raymond James, компания Intel в ближайшее время имеет схожие перспективы в этом сегменте рынка, поскольку располагает заказами на ускорители вычислений Gaudi 2 на сумму около $2 млрд.

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Источник изображения: Intel

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Даже если от 40 до 50 % этой суммы материализуется в выручку компании Intel в следующем году, это уже повод поднять прогноз по курсовой стоимости акций с $42 до $48 за штуку, как считают представители Raymond James. Они также считают положительными факторами для выручки Intel появление на рынке центральных процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта, а также расширение бизнеса компании в сфере услуг по контрактному производству чипов.