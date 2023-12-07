Сама компания пока не сможет претендовать на его значительную часть.

На состоявшейся вчера вечером презентации ускорителей Instinct MI300 и MI300A генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), как поясняет Bloomberg, поделилась обновлённым прогнозом по темпам роста рынка подобных решений. В текущем году рынок компонентов для систем искусственного интеллекта, по её мнению, достигнет ёмкости в $45 млрд, а в течение последующих четырёх лет она превысит $400 млрд.

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Источник изображения: Reuters

Это заметно больше, чем те $150 млрд, которые глава AMD упоминала в данном контексте ещё в августе, и лишний раз говорит о высоких ожиданиях участников рынка, связанных с развитием этого рынка. В следующем году, правда, выручка самой AMD от реализации ускорителей вычислений не превысит $2 млрд, как считает Лиза Су. Сторонние аналитики ожидают, что совокупная выручка AMD по итогам следующего года достигнет $26,5 млрд. Получается, что ускорители вычислений сформируют не такую уж большую долю выручки компании.

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По мнению Лизы Су, достижение искусственным интеллектом показателей, сопоставимых с человеческим, вполне реально, но сейчас отрасль находится только в начале этого долгого пути. Влияние данных технологий на экономику и прочие сферы деятельности человека только предстоит оценить. Как считает Лиза Су, у AMD и NVIDIA в сегменте выпуска ускорителей для систем искусственного интеллекта найдутся конкуренты, поэтому рынок не будут делить между собой две компании.