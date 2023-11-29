Не Changan’ом единым!

В то время как поставляющие на рынок Северной Америки электромобили производители объединяются с Tesla по признаку использования разъёма типа NACS на зарядных станциях, китайская компания NIO решила собрать вокруг себя желающих наладить экспресс-замену тяговых батарей на рынке КНР. По крайней мере, на прошлой неделе было объявлено о сотрудничестве с Changan Auto в этой сфере, а сегодня аналогичный анонс сделала китайская компания Geely, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: NIO

Geely Auto является одним из крупнейших независимых автопроизводителей в Китае, ей принадлежат права на выпуск легковых моделей Volvo, электромобилей Polestar, спорткаров Lotus, а также набирающих популярность Zeekr. В первой половине этого года объёмы поставок электромобилей и гибридов Geely выросли на 44%, в этом отношении появление такого партнёра у NIO позволит последней быстрее окупить развитие станций экспресс-замены тяговых батарей. Строительство одной такой станции обходится компании в $420 000, и чтобы отбить эти вложения за восемь лет, нужно на каждой из них осуществлять по 50 автоматических замен в сутки.

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Geely и NIO будут выпускать совместимые со станциями экспресс-замены батарей электромобили, разрабатывать сопутствующие стандарты и технологии. Водителю электромобиля для замены подсевшей батареи на свежую на таких станциях не нужно выходить из машины, вся операция выполняется примерно за пять минут с использованием автоматических манипуляторов. Руководство NIO пояснило, что сотрудничество с Changan и Geely не будет означать отказа от развития собственной инфраструктуры.