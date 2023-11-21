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Новости Hardware Алексей Сычёв
NIO и Changan Auto будут сотрудничать в сфере экспресс-замены тяговых батарей
Для тех, кто не любит часами стоять на зарядных станциях.

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Агентство Bloomberg сообщило, что два игрока китайского автомобильного рынка объявили о намерениях развивать сотрудничество в сфере развития инфраструктуры для экспресс-замены тяговых батарей электромобилей. Сама идея хоть и не нова, в Китае наиболее активно продвигается основанной в 2014 году компанией NIO, которая до сих пор не может выйти на безубыточность, и в этом году вряд ли выпустит намеченные 250 000 машин, поскольку по итогам десяти месяцев текущего года произвела только 126 067 электромобилей.

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Источник изображения: NIO

По всему Китаю NIO уже построила более 2000 станций экспресс-замены тяговых батарей для своих клиентов, но сотрудничество с Changan Auto позволит расширить аудиторию пользователей таких пунктов быстрого восполнения запаса хода. Разряженную батарею на такой станции автоматические манипуляторы меняют на заряженную примерно за пять минут, и водителю даже не нужно выходить из машины. Такой подход решает проблему длительного ожидания зарядки стационарно располагающейся в электромобиле тяговой батареи, но в Китае наблюдались случаи произвольного отделения батарей на ходу с выпадением на проезжую часть.

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NIO даже предлагает эксплуатировать батареи по подписке. Покупатель приобретает электромобиль этой марки в собственность, но без батареи, что снижает первоначальные затраты, но потом ежемесячно платит за право регулярно менять батарею на заряженную на подобных станциях экспресс-замены. Не исключено, что Changan Auto теперь возьмёт эту практику на вооружение. Этот автопроизводитель, помимо сотрудничества с зарубежными автогигантами, наладил выпуск электромобилей Avatr при поддержке компании Huawei. За десять месяцев этого года Changan Auto выпустил более 364 000 электромобилей и гибридов. NIO при этом испытывает финансовые затруднения, в июне она продала 7% своих акций за $740 млн арабским инвесторам, а в этом месяце основатель компании объявил о необходимости сократить 10% персонала. Возможно, альянс с Changan Auto поможет NIO удержаться на плаву. Компании также готовы сотрудничать в сфере разработки электромобилей.

#электромобили #китайские производители #тяговые аккумуляторы #nio #changan
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