Британский сценарий не повторился.

Связанная с китайскими инвесторами компания Nexperia в наших новостях ранее упоминалась в контексте необычного инцидента в Великобритании, власти которой принудили её продать купленное ранее местное предприятие по выпуску чипов из политических соображений. Как выясняется, не все регуляторы в Европе настроены столь категорично, и на этой неделе стало известно, что власти Нидерландов разрешили Nexperia купить местный стартап Nowi, сославшись на отсутствие законных оснований запретить эту сделку.

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Источник изображения: Nexperia

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Ещё в 2022 году компания Nexperia купила стартап Nowi, но в мае текущего года власти Нидерландов учредили специальный орган, который специализируется на контроле за иностранными инвестициями в чувствительные для национальной безопасности сферы экономики, после чего данную сделку решено было подвергнуть экспертизе. Получается, что регуляторам не удалось найти причины, препятствующие завершению данной сделки. Nowi насчитывает около 40 сотрудников и занимается разработкой контроллеров питания для устройств, получающих электроснабжение от солнечного цвета или источников вибрации. Подобные компоненты будут востребованы в носимых устройствах и сегменте Интернета вещей, поскольку позволят соответствующей технике обходиться без традиционных источников питания.