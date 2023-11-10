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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nexperia будет вынуждена продать своё британское предприятие американцам из-за возражений местных властей
И продолжает возражать против такого решения.

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Летом 2021 года находившееся в предбанкротном состоянии предприятие Newport Wafer Fab в Уэльсе купила компания Nexperia из Нидерландов, являющаяся дочерней структурой китайской Wingtech Technology. Связь Nexperia с китайскими инвесторами настолько обеспокоила американские власти, что они попросили британских коллег заблокировать сделку «задним числом», и к ноябрю 2022 года было решено, что Nexperia должна будет найти другого покупателя на британское предприятие, которое является крупнейшим в стране.

На сайте Nexperia на этой неделе появился пресс-релиз, который возвестил о достижении договорённости с американской компанией Vishay Intertechnology, которая купит многострадальное предприятие в Уэльсе за $177 млн.

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Источник изображения: Nexperia

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По сути, эта сумма приблизительно покрывает те затраты, которые Nexperia успела понести на покупку предприятия в 2021 году и последующую его модернизацию, а также расширение штата более чем на 10%. Сейчас данное предприятие способно производить полупроводниковые компоненты автомобильного класса из 200-мм кремниевых пластин, оно остаётся крупнейшим в Великобритании. Если власти последней решат, что сделка между Nexperia и Vishay Intertechnology не противоречит интересам национальной безопасности, то она может быть заключена уже в следующем квартале.

#китай #великобритания #сделка #nexperia
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