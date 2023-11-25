Проблему всё равно придётся рано или поздно решать.

Деловая активность в США снизилась ещё в пятницу, поскольку из-за традиционного выходного торговая сессия на бирже была укорочена, но события вокруг компании NVIDIA успели оказать негативное влияние на динамику курса её акций. Этот поставщик ускорителей вычислений, как стало известно вчера, задерживает выход на китайский рынок нового ускорителя H20, который был создан для обхода введённых в октябре этого года санкционных ограничений США.

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Источник изображения: NVIDIA

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Курс акций компании в результате опустился на пару процентов по итогам вчерашней укороченной торговой сессии в США. Напомним, что рекордная выручка NVIDIA по итогам минувшего квартала заинтересовала инвесторов меньше, чем возможные потери от антикитайских санкций. В регионе NVIDIA получает свыше 20% всей выручки, и если в краткосрочной перспективе снижение спроса со стороны китайских клиентов может компенсироваться ростом поставок в другие регионы, то рано или поздно санкции США против КНР начнут представлять для NVIDIA реальную проблему.