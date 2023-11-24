Судьба остальных антисанкционных новинок компании не уточняется.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, что запланированный на середину ноября выход тройки новых ускорителей вычислений NVIDIA, которые учитывали бы требования властей США к поставками подобной продукции в Китай, не состоялся. Более того, старший из ускорителей, известный под условным обозначением H20, на китайском рынке теперь появится не ранее февраля или марта.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как выясняется, у китайских производителей серверного оборудования возникли проблемы с интеграцией новинки в свои изделия. Менее производительный ускоритель L20 сохраняет возможность выйти на китайский рынок в декабре, а самый младший L2 изначально привязывался в графике выхода на рынок к январю, поэтому в его судьбе значимых изменений не произошло. С октября этого года NVIDIA утратила возможность поставлять в Китай ускорители H800 и A800, которые выпустила в течение года с момента введения санкций против КНР в октябре 2022 года.