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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
«Китайский» ускоритель NVIDIA H20 может задержаться до следующего квартала
Судьба остальных антисанкционных новинок компании не уточняется.

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Агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, что запланированный на середину ноября выход тройки новых ускорителей вычислений NVIDIA, которые учитывали бы требования властей США к поставками подобной продукции в Китай, не состоялся. Более того, старший из ускорителей, известный под условным обозначением H20, на китайском рынке теперь появится не ранее февраля или марта.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как выясняется, у китайских производителей серверного оборудования возникли проблемы с интеграцией новинки в свои изделия. Менее производительный ускоритель L20 сохраняет возможность выйти на китайский рынок в декабре, а самый младший L2 изначально привязывался в графике выхода на рынок к январю, поэтому в его судьбе значимых изменений не произошло. С октября этого года NVIDIA утратила возможность поставлять в Китай ускорители H800 и A800, которые выпустила в течение года с момента введения санкций против КНР в октябре 2022 года.

#nvidia #видеокарты #китай #санкции #искусственный интеллект
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