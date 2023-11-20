Впервые почти за два года общая выручка компании выросла.

Китайский производитель электронных устройств Xiaomi отчитался о финансовых результатах третьего квартала, который в его календаре завершился 30 сентября. Впервые почти за два года выручка компании выросла в годовом сравнении, хотя прирост на 0,6% до $9,9 млрд и нельзя назвать серьёзным. Фактическое значение выручки слегка превысило ожидания инвесторов. Последовательно выручка увеличилась на 5,3%. Чистая прибыль выросла последовательно на 32,8% до $680 млн, а год назад третий квартал был для Xiaomi убыточным.

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Источник изображения: Xiaomi

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За год Xiaomi удалось снизить зависимость от рынка смартфонов, поскольку доля профильной выручки сократилась с 60,3 до 58,7%, тогда как на направлении бытовых устройств и Интернета вещей доля выручки выросла с 27 до 29,2%, а от оказания интернет-услуг компания стала получать 10,9% выручки вместо прошлогодних 10%. Фактически, выручка от реализации смартфонов в годовом сравнении сократилась на 2%, до $5,8 млрд, но количество отгруженных смартфонов при этом выросло на 4% до 41,8 млн штук. Подобная динамика объясняется тем, что увеличилась доля недорогих смартфонов, реализуемых в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Впрочем, на родном для компании китайском рынке наблюдался рост средней цены реализации смартфона. В октябре компании удалось продать более миллиона смартфонов новейшей серии Xiaomi 14, всего лишь в течении одной недели после анонса. Определённые надежды связываются и с экспансией Xiaomi в сегмент электромобилей, которая начнётся в следующем году с дебютного седана марки.