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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Успехи Transsion за пределами Китая скоро позволят компании подвинуть Oppo на рынке смартфонов
Четвёртым по величине производителем смартфонов в мире может оказаться достаточно молодая компания.

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По данным Nikkei Asian Review, китайский производитель мобильных телефонов Transsion, которому принадлежат марки Tecno, Itel и Infinix, неплохо чувствует себя за счёт изначальной концентрации на растущих рынках за пределами Китая вроде Африки и Южной Азии. Компания уже сейчас занимает пятое место в мире с 8,6% рынка смартфонов, и скоро имеет получит все шансы потеснить расположившуюся на четвёртом месте с долей 8,9% китайскую компанию Oppo.

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Источник изображения: Transsion Holdings

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В третьем квартале Transsion удалось увеличить объёмы поставок смартфонов на 35% в годовом сравнении, до 26 млн штук, хотя в период общего спада на рынке такой динамикой мало кто из конкурентов мог похвастать. С января по сентябрь включительно выручка компании выросла на 20% до $5,8 млрд, а чистая прибыли подскочила на 70%. Продукция подконтрольных Transsion торговых марок весьма популярна в Африке, Пакистане и Бангладеш. В первом из регионов она занимает 40% рынка. История Transsion ведёт отсчёт с 2006 года, хотя под текущим наименованием компания была зарегистрирована только в 2013 году. Производство смартфонов Transsion локализовала в Эфиопии, Индии и Бангладеш. Она проявляет достаточную гибкость в адаптации своей продукции под специфику локальных рынков, предлагая пользователям удобные приложения и совершенствуя технологию распознавания лиц для пользователей с более тёмными оттенками кожи. Компанией уже представлен смартфон с гибким дисплеем, она собирается активно инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта.

#смартфоны #аналитика #китайские производители #tecno #transsion
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