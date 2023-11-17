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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработка Apple собственного модема для iPhone задерживается как минимум до 2025 года
А в худшем случае и до 2026 года.

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Издание Bloomberg к концу недели дало возможность постоянному автору публикаций о планах Apple Марку Гурману (Mark Gurman) поделиться новыми слухами об отсутствии явного прогресса в сфере разработки компанией собственных модемных решений. Первоначально планировалось, что разрабатываемый с 2018 года модем Apple для смартфонов будет готов к 2024 году, и это позволит прекратить сотрудничество с Qualcomm в прежнем объёме. Хотя, конечно, делать какие-то лицензионные отчисления в адрес прежнего партнёра наверняка бы пришлось, с учётом многолетнего опыта работы этой американской компании в сфере технологий беспроводной связи.

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Источник изображения: Apple

Если учесть, что контракт с Qualcomm был продлён этой осенью до конца 2026 года, то какой-то запас времени у Apple есть, но источник сообщает, что модем собственной разработки у последней не будет готов даже к весне 2025 года. В лучшем случае, он появится к началу 2026 года, но Qualcomm и в этом случае рассчитывает покрывать до 20% потребности Apple в модемах в течение 2026 года.

По данным первоисточника, разработка модема Apple наталкивается на разного рода трудности, и покупка профильного бизнеса Intel за $1 млрд в июле 2019 года не особо помогла ускорить процесс, поскольку разработанный специалистами этой компании программный код пришлось почти полностью переписывать с учётом требований Apple. Последняя постоянно отвлекает инженеров на другие проекты, тормозится разработка собственного модема и стремлением максимально избежать заимствования технологий у той же Qualcomm, поскольку это потребует каких-то лицензионных выплат.

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Со временем Apple хотела бы создать собственные модемы для планшетов и умных часов, а также заменить своими разработками контроллеры Wi-Fi и Bluetooth марки Broadcom. Модем для смартфона должен дебютировать в составе очередной версии iPhone SE, поскольку покупатели смартфонов этой ценовой категории не столь требовательны к качеству связи, и у Apple будет возможность провести «масштабное тестирование» своего нового компонента без особого риска для репутации.

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