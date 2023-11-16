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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Наличие офиса в США позволит Rapidus начать сотрудничество с AMD, NVIDIA и Tenstorrent
Он расположится в Калифорнии, в непосредственной близости от многих потенциальных клиентов.

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Агентство Reuters на этой неделе уже сообщало, что к весне следующего года японский контрактный производитель чипов Rapidus намерен открыть офис в США, чтобы ему было проще привлекать американских клиентов. Напомним, что Rapidus основан консорциумом японских инвесторов, которые заинтересованы в появлении на территории страны передового литографического производства. К 2027 году компания собирается наладить в Японии выпуск 2-нм чипов, а её технологическими партнёрами станут американская IBM и бельгийская Imec.

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Источник изображения: AFP

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Теперь издание DigiTimes поясняет, что офис Rapidus будет открыт в так называемой Кремниевой долине в Калифорнии, где сосредоточены штаб-квартиры крупнейших разработчиков компонентов для вычислительной техники. Японский производитель хотел бы наладить взаимодействие с AMD, NVIDIA и даже Tenstorrent — стартапом, в котором сейчас трудится знаменитый разработчик Джим Келлер (Jim Keller), причастный к созданию многих коммерчески успешных процессорных архитектур самых разных марок. Rapidus собирается предложить свои контрактные услуги разработчикам серверных компонентов, поскольку высокая плотность размещения транзисторов, обеспечиваемая использованием передовых литографических технологий, в данном случае является решающим фактором для привлечения клиентов.

#полупроводники #rapidus
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