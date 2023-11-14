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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японский контрактный производитель чипов Rapidus к весне откроет офис продаж в США
Содействие со стороны IBM в какой-то мере это предопределило.

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Как сообщает агентство Reuters, к концу текущего фискального года, который в календаре Rapidus завершится в марте следующего календарного, этот молодой японский контрактный производитель чипов намеревается открыть офис продаж в США. Тем самым компания рассчитывает в будущем привлекать к своим услугам американских разработчиков чипов.

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Источник изображения: Reuters

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Напомним, что основанный не так давно японский консорциум Rapidus при финансовой поддержке акционеров и японских властей, а также техническом содействии IBM, собирается к 2027 году наладить на территории Японии выпуск 2-нм продукции для сторонних клиентов. Бельгийская исследовательская организация Imec тоже помогает Rapidus в технической сфере. Глава первой хоть недавно и отметил, что затея японского партнёра чрезвычайно сложна в реализации, выразил уверенность, что у него всё получится.

#полупроводники #сша #литографическое производство #япония #rapidus
Источник: reuters.com
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