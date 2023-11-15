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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla передумала карать желающих нажиться на перепродаже ранних пикапов Cybertruck
Соответствующие условия более не упоминаются в тексте соглашения с покупателем.

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Пятикратно повторившийся информационный повод о намерениях Tesla преследовать в суде спекулянтов пикапами Cybertruck нашёл своё продолжение сегодня на страницах ресурса Electrek, который заявил, что после предания огласке скандальный пункт был удалён из текста типового соглашения с покупателем электромобилей Tesla на сайте компании.

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Источник изображения: Electrek

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В текущей редакции этот документ больше не упоминает о штрафных санкциях в размере от $50 000 за машину и запрете на продажу прочих электромобилей Tesla тем клиентам, которые в течение первого года владения Cybertruck решили его перепродать. По всей видимости, данные условия противоречат каким-то законодательным нормам США, поэтому они и исчезли из действующей редакции соглашения. Не исключено, что они будут прописываться в отдельном документе, но вероятнее всего, Tesla просто отказалась от соответствующих намерений.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
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