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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla наложит эмбарго на перепродажу ранних экземпляров Cybertruck сроком на один год
Нарушивших запрет ждут штрафы и отлучение от сообщества владельцев электромобилей Tesla.

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Поставки электрических пикапов Tesla Cybertruck, представленных ещё в ноябре 2019 года, начнутся только 30 ноября текущего, но это не мешает производителю уже сейчас оговаривать с будущими владельцами условия их приобретения. Как поясняет Electrek, для борьбы с перекупщиками и спекулянтами Tesla вводит в договор продажи Cybertruck специальный пункт, который не позволит первому владельцу пикапа из начальных партий перепродать его в течение первого года владения без уведомления самой компании Tesla и получения от неё разрешения сделать это.

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Источник изображения: Electrek

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Если машина будет перепродана в нарушение этого пункта договора, то Tesla грозит взыскать с бывшего владельца Cybertruck до $50 000 штрафа, а также оставляет за собой право продавать ему в будущем какие-либо другие электромобили данной марки. Впрочем, если у автовладельца появится действительно важная причина, которая подтолкнёт его к перепродаже пикапа в течение первого года владения, он может обратиться за разрешением к Tesla, и та постарается выкупить электромобиль, прежде чем он найдёт второго владельца. Все эти сложности, надо полагать, будут направлены на борьбу со спекуляциями, ведь уже сейчас понятно, что Cybertruck будет оставаться дефицитной моделью как минимум до конца следующего года, поскольку объёмы выпуска будут ограничены.

#tesla #дефицит #электромобили tesla #tesla cybertruck
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