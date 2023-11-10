В конце концов, надо еще много Steam Deck OLED продать.

После анонса портативной консоли Steam Deck OLED в Сети практически сразу появились обзоры от разных блогеров, которые наперебой расхваливали обновлённое устройство от Valve. Создатели контента в YouTube сошлись во мнении, что OLED-версия Steam Deck получилась удачной, но улучшение по части производительности ограничивается буквально парой процентов за счёт более быстрой памяти. И вот здесь стоит упомянуть заявления самой Valve.

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Дизайнер по продукту Steam Deck Лоуренс Янг в интервью изданию Bloomberg дал комментарий по поводу выпуска консоли действительно нового поколения. Он дал понять, что работа над ней действительно ведётся, но в ближайшие минимум 2-3 года выпуска такого устройства можно не ждать.

Лоуренс Янг отметил, что Steam Deck OLED не является тем самым «сиквелом» портативной консоли. Новое поколение должно будет удивить игроков скачком в производительности. Напомним, в сентябре текущего года нечто подобное заявлял инженер Valve Пьер-Лу Гриффе, резюмировав, что сейчас просто нет технологий, которые могли бы обеспечить заметный скачок производительности.

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Steam Deck OLED поступит в продажу 16 ноября. Устройство будет доступно в двух вариантах: на 512 Гбайт за $549 и на 1 Тбайт за $649. Подробнее про обновлённую версию устройства можно в нашей предыдущей заметке.