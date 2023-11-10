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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Valve представила новую версию Steam Deck с OLED-экраном, 6-нм процессором, Wi-Fi 6E и увеличенным аккумулятором
Неожиданный и приятный анонс.

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Компания Valve без предварительной медийной подготовки анонсировала новую версию Steam Deck — с экраном OLED. Свежая версия портативной игровой консоли также получила обновлённый кастомный процессор (отличие заключается в переходе на 6-нм техпроцесс при сохранении той же производительности) и аккумулятор с увеличенной ёмкостью. Но и на этом различия между OLED- и IPS-версиями консолей не заканчиваются.

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Steam Deck OLED оснащена 6-нм процессором от AMD с четырьмя ядрами Zen 2, поддерживающими восемь виртуальных потоков. Процессор работает, как и раньше, работает в диапазоне частот от 2,4 до 3,5 ГГц. Динамический показатель TDP процессора тоже не менялся и составляет от 4 до 15 Вт. За графику отвечает процессор RDNA 2 с восьмью вычислительными блоками и тактовой частотой 1,6 ГГц (до 1,6 терафлопс FP32).

Экран у новой консоли теперь 7,4-дюймовый (против 7 дюймов у IPS-версии) с прежним разрешением 1280x800 пикселей. Частота обновления экрана достигает до 90 Гц, отклик менее 0,1 мс, 110-процентный охват цветового пространства DCI-P3, динамическая контрастность 1 000 000:1 и два сенсора подсветки. Напомним, в оригинальной версии консоли был установлен 7-дюймовый сенсорный IPS-экран с частотой обновления 60 Гц, яркостью 400 кд/м2 и одним сенсором подсветки.

Наибольший «буст» получили беспроводные модули Steam Deck OLED по сравнению с предыдущей версией. Теперь устройство поддерживает трёхдиапазонный Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц 2 x 2 MIMO), а также Bluetooth 5.3. Напомним, в оригинальной версии Steam была реализована поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Steam Deck OLED получила слот для карт памяти SD, SDXC и SDHC. Это техническое решение актуально и для оригинальной версии. Есть тут также 3,5-мм аудиовыход, а также Type-C с поддержкой вывода картинки формата 8K@60 Гц или 4K@120 Гц и USB 3.2 Gen2.

Ещё одна улучшенная составляющая OLED-версии Steam Deck по сравнению с оригинальной — более скоростная оперативная память. У новинки это 16 Гбайт LPDDR5-6400 против 16 Гбайт LPDDR5-5500. Продолжая тему памяти, зафиксируем, что обновлённая модель будет оснащаться накопителями на 512 Гбайт или 1 Тбайт. То есть, версий с 64 и 256 Гбайт постоянной памяти в данном случае не предусматривается.

Steam Deck OLED получила более ёмкий аккумулятор на 50 Вт·ч. Добавив сюда более энергоэффективный OLED-экран и 6-нм техпроцесс, получая на выходе увеличенное время автономной работы. Valve заявляет, что устройство можно проработать от одного заряда аккумулятора от 3 до 12 часов. В случае с оригинальной версией время варьировалось до 2 до 8 часов в зависимости от «тяжести» той или иной игры. В комплект поставки приставки входит зарядное устройство мощностью 45 Вт, а также зарядный кабель, длина которого теперь составляет не 1,5 м, а 2,5 м, что тоже приятно. Габариты консоли не изменились, зато вес снизился с 699 до 640 граммов.

Интересно ситуация обстоит и с ценами. За Steam Deck OLED с 512 Гбайт постоянной памяти нужно будет отдать $549, а вариант с 1 Тбайт памяти обойдётся уже в $649. Старт продаж намечен на 16 ноября. Причём, в США и Канаде в продажу поступит специальная лимитированная версия Steam Deck OLED с полупрозрачным корпусом и 1 Тбайт постоянной памяти.

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Цены на стандартные консоли с 7-дюймовым IPS-дисплеем были снижены. Версия с 64 Гбайт накопителем будет стоит $349, а на 256 Гбайт — $399. Вариант с 512 Гбайт постоянной памяти обойдётся в $499. Valve также «урезала» стоимость док-станции до $79.

#valve #steam deck
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