Хотя не смогла стать партнёром Huawei по выпуску смартфонов серии Mate 60.

Компания YMTC является ведущим производителем твердотельной памяти в Китае, но с 2020 года она находится под прямыми санкциями США. Это не помешало ей к осени прошлого года начать массовый выпуск 232-слойной памяти типа 3D NAND, которую канадские эксперты осенью текущего года после личного изучения признали самой продвинутой в мире по критерию плотности хранения данных. Принято считать, что от мировых лидеров по своим технологическим возможностям YMTC отстаёт не более чем на пару лет.

По информации Business Korea, новейшая 232-слойная память 3D NAND марки YMTC пропишется и в смартфонах Xiaomi 14, которые были представлены в конце прошлого месяца. Для обеих китайских компаний это будет возможность укрепить собственный технологический суверенитет.

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Источник изображения: Xiaomi

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Ещё осенью 2022 года у YMTC был шанс стать поставщиком 128-слойной памяти для нужд Apple, но возникшие тогда новые экспортные ограничения США поставили крест на данной инициативе. В отличие от большинства конкурентов, YMTC не стала разрабатывать 176-слойную память, которая сейчас доминирует в сегменте смартфонов, а сразу перескочила с 128 на 232 слоя. Соответствующие микросхемы памяти YMTC также используются в твердотельных накопителях для ПК.