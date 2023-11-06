Иначе к 2027 году она не успеет освоить выпуск 1,4-нм продукции.

Изначально TSMC рассчитывала построить своё передовое предприятие по выпуску 1-нм чипов на севере Тайваня, но 80% территории, отведённой под проект, принадлежали частным землевладельцам, которые выступили против, а потому компания теперь будет вынуждена искать новую площадку.

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Источник изображения: TSMC

По мнению аналитиков DigiTimes Research, TSMC может выбирать между трёх альтернативных площадок: в Тайчжуне и Тайнане на западе и юго-западе острова, либо в Гаосюне на юге. Последняя, помимо близости к крупному морскому порту и наличия места для как минимум двух новых предприятий, способна предложить развитую инфраструктуру поставщиков, поскольку в этой местности функционирует предприятие конкурирующей компании UMC.

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Для всех регионов Тайваня характерны перебои с энергоснабжением, а вот юг острова ещё и страдает от нехватки водных ресурсов. В центральной части Тайваня её пытаются решить за счёт строительства очистных сооружений и резервуаров, но на юге острова подобная активность не так выражена. Эксперты считают, что для соблюдения намеченных сроков освоения 1,4-нм техпроцесса TSMC должна определиться с выбором места для строительства нового предприятия самое позднее к 2025 году, поскольку ещё около двух лет уйдёт на возведение корпусов и монтаж оборудования с его последующей настройкой, а к 2027 году компания уже намерена наладить выпуск 1,4-нм чипов.