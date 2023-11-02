С начала этого года было выручено $28 млн.

Одной из первых сделок, которые генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) заключила после вступления в должность в 2016 году, стало формирование совместного предприятия THATIC с китайскими партнёрами, которое получило право выпускать для нужд китайской промышленности серверные процессоры с архитектурой Zen первого поколения, которые потом получили распространение на рынке ПК под маркой Hygon. Китайцы сами такие процессоры тоже не выпускали, а поручали производство уже известным партнёрам AMD в лице TSMC и GlobalFoundries, а на аппаратном уровне они отличались от оригинальных только дополнительным набором команд, используемых для шифрования данных в соответствии в внутренними стандартами КНР.

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Источник изображения: AMD

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В этом совместном предприятии AMD участвовала только своими технологиями и не владела акциями кого-то из китайских партнёров, поэтому когда оно попало под санкции США, компания ничего в материальном выражении не потеряла. Более того, как показывает квартальная отчётность, компания Лизы Су (Lisa Su) до сих пор получает десятки миллионов долларов в год в форме лицензионных отчислений от опального СП. В третьем квартале этого года она выручила $10 млн, а всего с начала года по конец сентября соответствующая сумма достигла $28 млн. По всей видимости, поставки процессоров Hygon с архитектурой Zen для серверного применения всё ещё продолжаются, поэтому AMD получает роялти. Условия соглашения с китайскими партнёрами не подразумевали передачу им прав на последующие версии этой архитектуры, равно как не предусматривалось и производство процессоров для персональных компьютеров — они от силы засветились в рабочих станциях.