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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Мощности SK hynix по выпуску памяти HBM3 заняты на весь следующий год
Этот вид продукции станет самым активно растущим для компании.

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Сейчас южнокорейская компания SK hynix является единственным поставщиком памяти типа HBM3 и HBM3E для нужд компании NVIDIA, которая оснащает ими весьма востребованные в серверном сегменте рынка ускорители вычислений. Попытки Samsung вклиниться в эту цепочку поставок пока не увенчались полным успехом, хотя прогресс на этом направлении всё же ожидается. В любом случае, как отмечает DigiTimes со ссылкой на южнокорейские СМИ, по заказам на выпуск микросхем HBM3 и HBM3E компания SK hynix загружена полностью на весь следующий год, хотя спрос существенно превышает её производственные возможности.

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Источник изображения: SK hynix

По оценкам этого производителя, в 2023 году до 10% всех серверных систем, вводимых в эксплуатацию, будут ориентированы на работу с искусственным интеллектом. В дальнейшем их количество будет ежегодно увеличиваться в среднем более чем на 40%. Поставки памяти типа HBM для нужд этого сегмента сама SK hynix рассчитывает увеличивать на 60-80% ежегодно в течение ближайших пяти лет.

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Видя потенциал в увеличении нормы прибыли за счёт перехода на выпуск доходной продукции типа DDR5 и HBM, компания SK hynix намеревается уже в этом полугодии сократить объёмы производства менее выгодной памяти типа DDR4. Выпуск памяти типа NAND в текущем квартале будет сокращён на 10%, поскольку в этом сегменте по-прежнему наблюдается затоваривание складов готовой продукцией.

#аналитика #полупроводники #искусственный интеллект #sk hynix #hbm3 #hbm3e
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